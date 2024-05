V irackom Kurdistane zadržali Baghdádího pobočníka

Bagdad 17. mája (TASR) - Kurdská regionálna bezpečnostná rada v piatok oznámila zadržanie blízkeho spolupracovníka vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího, ktorý prišiel o život v roku 2019. Informovala o tom agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.



Sukrát Chalíl bol známy ako Baghdádího dôverník. Po piatich rokoch strávených v Turecku sa Chalíl vrátil do Kurdistanu s falošným pasom a bol rýchlo zadržaný, uvádza sa vo vyhlásení kurdských úradov.



Chalíl vyrábal pre IS bomby a Baghdádí ho poveroval rôznymi veľkými operáciami. V roku 2014 bol pri obsadzovaní irackého mesta Mosul a zapojil sa do mnohých bojov proti irackým jednotkám a kurdským polovojenským oddielom péšmarga.



Baghdádí zabil seba a svoje tri deti, keď v októbri 2019 počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek aktivoval výbušniny, ktoré mal pri sebe. Operácia sa odohrala pri dedine Báríšá v provincii Idlib v severozápadnej Sýrii. Baghdádího identitu potvrdili aj genetické vyšetrenia. Jeho smrť neskôr oznámil aj IS.