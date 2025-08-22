Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Irackom Kurdistane zatkli ďalšieho opozičného politika

Iracký Kurdistan sa často prezentuje ako oáza stability v Iraku a širšom regióne.

Autor TASR
Sulajmáníja 22. augusta (TASR) - Bezpečnostné zložky v autonómnej oblasti Iracký Kurdistan v piatok po niekoľkohodinovej prestrelke zatkli opozičného politika Lahúra Talabáního. Streľba si vyžiadala troch mŕtvych policajtov a 19 zranených. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Lahúr, člen vplyvnej rodiny Talabáníovcov, ktorá je jedným z dvoch vládnucich klanov v autonómnej oblasti, sa „vzdal“, zatiaľ čo jeho brat Bolad bol zranený na nohe a zadržali ho, uviedol predstaviteľ, ktorý si vzhľadom na citlivosť témy želal zostať v anonymite.

Na Talabaního a niekoľko ďalších osôb podľa hovorcu príslušného súdu vydali zatykač za „sprisahanie zamerané na destabilizáciu bezpečnosti a stability“.

Lahúr Talabání je už druhým významným predstaviteľom opozície, ktorého v autonómnej oblasti zadržali za menej ako dva týždne. Kurdistanská polícia 12. augusta zatkla aj vodcu hlavnej opozičnej strany Nová generácia Šáswára Abdulwáhida.

Pred stiahnutím sa z politiky pre spory s rodinou pôsobil Talabaní na vysokých bezpečnostných pozíciách v rámci regiónu. Politicky sa angažoval vo Vlasteneckej únii Kurdistanu, jednej z dvoch hlavných strán, ktorá politicky ovláda druhé najväčšie mesto regiónu Sulajmáníja.

AFP pripomína, že Iracký Kurdistan sa často prezentuje ako oáza stability v Iraku a širšom regióne. Aktivisti a opozícia však upozorňujú na prevládajúce korupčné praktiky, zatýkania a porušovanie slobody tlače a práva na protest.
.

