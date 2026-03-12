< sekcia Zahraničie
V irackých vodách hasia tankery,do ktorých narazili člny s výbušninami
Po útoku iracké ropné prístavy úplne zastavili prevádzku, komerčné prístavy fungujú naďalej, uviedli irackí predstavitelia citovaní agentúrou Reuters.
Bagdad 12. marca (TASR) – Najmenej jeden člen posádky zahynul, keď dva zahraničné ropné tankery prevážajúce iracké palivo zasiahli v irackých vodách člny naložené výbušninami. Útočiace plavidlá podľa irackých úradov patrili Iránu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov bezpečnostných zložiek v irackých prístavoch.
Iracké úrady evakuovali z oboch tankerov viac než 20 členov posádky. Lode po útokoch začali horieť a požiar na nich stále pokračuje, uviedol generálny riaditeľ irackej štátnej prístavnej spoločnosti Farhán Fartúsí.
Podľa irackej štátnej televízie si útok vyžiadal najmenej jednu obeť. Pátra sa po ďalších nezvestných. Televízia zároveň informovala, že z napadnutých plavidiel sa podarilo zachrániť 38 ľudí.
Bezpečnostné zložky označili incident za „akt sabotáže“ namierený proti dvom tankerom. Jedna z nákladných lodí sa plavila pod maltskou vlajkou.
K útoku došlo len niekoľko hodín po tom, čo veľvyslanectvo Spojených štátov v Bagdade varovalo pred možnými útokmi Iránu alebo jeho spojencov na americkú ropnú a energetickú infraštruktúru v Iraku. Irán pritom v utorok vyhlásil, že nedovolí export „ani jediného litra ropy z regiónu“ do krajín, ktoré označuje za nepriateľov.
