V Iraku havarovalo vojenské lietadlo americkej armády
Islamský odpor v Iraku (IRI), voľná koalícia proiránskych šiitských militantných skupín, sa prihlásila k zodpovednosti za zostrelenie lietadla KC-135.
Washington 12. marca (TASR) - Americké tankovacie lietadlo KC-135 havarovalo v západnom Iraku, oznámila vo štvrtok americká armáda. Druhé lietadlo zapojené do incidentu pristálo bezpečne, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) si je vedomé straty amerického tankovacieho lietadla KC-135. Incident sa stal v priateľskom vzdušnom priestore počas operácie „Ohromujúca zúrivosť“ (Epic Fury) a záchranné práce stále prebiehajú,“ uviedlo velenie na platforme X.
„Jedno z lietadiel havarovalo v západnom Iraku a druhé pristálo bezpečne. Nebolo to spôsobené nepriateľskou paľbou ani paľbou vlastných jednotiek,“ dodalo CENTCOM v príspevku.
Islamský odpor v Iraku (IRI), voľná koalícia proiránskych šiitských militantných skupín, sa prihlásila k zodpovednosti za zostrelenie lietadla KC-135. Vo svojom vyhlásení koalícia uviedla, že naň zaútočila „v rámci obrany suverenity a vzdušného priestoru našej krajiny“, informovala agentúra Reuters.
Podľa AFP je KC-135 je najmenej štvrtým americkým vojenským lietadlom, o ktoré USA počas vojny na Blízkom východe prišli. Tri lietadlá F-15 sa už predtým zrútili na území Kuvajtu po tom, ako ich tamojšia protivzdušná obrana omylom zostrelila.
