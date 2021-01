V Iraku obesili troch ľudí odsúdených za terorizmus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bagdad 25. januára (TASR) - V Iraku popravili v pondelok obesením troch ľudí usvedčených z terorizmu. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako centrum Bagdadu zasiahli dva samovražedné bombové útoky, ktoré si vyžiadali desiatky obetí, informovala agentúra AFP." uviedol pre AFP nemenovaný zdroj.Správa prichádza po tom, ako ľudskoprávne organizácie upozornili, že Irak môže v reakcii na spomínané útoky, pri ktorých zahynulo najmenej 32 ľudí, schváliť sériu popráv s cieľom ukázať verejnosti, že vláda problematiku terorizmu berie vážne." uviedla Belkis Willeová z organizácie Human Rights Watch (HRW).Podľa nemenovaného predstaviteľa irackého prezidentského úradu je viac ako 340 osôb odsúdených za terorizmus alebo inú trestnú činnosť, ktoré čakajú na popravu.Väčšinu z týchto príkazov na popravu podpísal bývalý iracký prezident Fuád Masúm v čase, keď teroristická organizácia Islamský štát (IS) kontrolovala tretinu krajiny, uviedol pre AFP ďalší, taktiež nemenovaný zdroj z tamojšej vlády.Zmieňované útoky, ku ktorým sa prihlásil IS, boli pre vládu pripomienkou pretrvávajúcej hrozby džihádistov, komentuje AFP. Irak v roku 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS, avšak niektoré jeho bunky sú aktívne i naďalej, a to najmä v púštnych oblastiach. Terčmi útokov militantov sa stávajú aj americké objekty v Bagdade. Odkedy však skupiny podporované Iránom vyhlásili neoficiálne prímerie, frekvencia týchto útokov sa znížila.