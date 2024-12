V Iraku odkrývajú masový hrob s telami asi 100 kurdských žien a detí

Bagdad 27. decembra (TASR) — Iracké úrady začali v decembri s exhumáciou pozostatkov približne 100 kurdských žien a detí, o ktorých sa predpokladá, že boli zabité v 80. rokoch počas vlády diktátora Saddáma Husajna. Masový hrob sa našiel asi 15 - 20 kilometrov od hlavnej cesty v provincii Mutanná ležiacej na juhu krajiny už v roku 2019, informuje TASR s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry AFP.



Po odstránení prvej vrstvy pôdy a objavení pozostatkov sa zistilo, že ide o ženy a deti v kurdskom oblečení typickom pre jarné obdobie, povedal pre AFP Dijá Karim, šéf irackého úradu pre masové hroby.



Mŕtvi pravdepodobne pochádzali z mesta Kelar v provincii Sulejmánia, ktorá je teraz súčasťou autonómnej oblasti Kurdistan. Karim odhaduje, že v hrobe bolo pochovaných najmenej 100 ľudí, no tento počet sa počas exhumácie môže zmeniť.



Počas posledného roku vojny s Iránom nechal Saddám Husajn od februára do septembra 1988 v rámci Operácie al-Anfal zabiť tisíce irackých Kurdov a zničiť 3000 ich dedín. Saddám bol po zvrhnutí svojho režimu v roku 2003 obvinený z genocídy. V roku 2006 ho obesili za iné trestné činy.



Veľa obetí v masovom hrobe bolo podľa Karima zabitých strelou do hlavy z bezprostrednej blízkosti, niektorých zrejme pochovali zaživa. Medzi obeťami boli aj matky, ktoré držali svoje deti.



Na začiatku exhumácií sa v rovnakej oblasti našiel ďalší masový hrob. Nachádza sa v blízkosti neslávne známeho väzenia Nugrat as-Salman, kde boli väznení disidenti.



Iracká vláda odhaduje, že v dôsledku zverstiev spáchaných v rokoch 1980 - 1990 zmizlo v Iraku približne 1,3 milióna ľudí.