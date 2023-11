V Iraku po odvolaní predsedu parlamentu podali demisiu traja ministri

Bagdad 14. novembra (TASR) - Traja ministri irackej vlády v utorok podali demisiu na protest proti rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktorý odvolal predsedu parlamentu, píše TASR.



Ako informovala agentúra AFP, ministri kultúry, plánovania a priemyslu sa rozhodli odstúpiť, pretože rozhodnutie najvyššieho súdu o odvolaní Muhammada Halbúsího z funkcie predsedu parlamentu vnímajú ako "flagrantné porušenie ústavy". Uvádza sa to v stanovisku, ktoré zverejnila Strana pokroku (Hizb Takkadum).



Aj samotný Halbúsí podľa agentúry AP označil verdikt najvyššieho súdu za protiústavný, zatiaľ čo jeho Strana pokroku uviedla, že jej členovia budú proti súdnemu rozhodnutiu protestovať stiahnutím sa z kľúčových pozícií vo vláde a parlamente.



Rozhodnutie najvyššieho súdu prišlo na pozadí sporu medzi Halbúsím a Lajsom Dulajmím, ktorému bol tiež odobraný poslanecký mandát. Dulajmí podal žalobu na Halbúsího za to, že údajne sfalšoval jeho podpis v liste, ktorým sa vzdal mandátu poslanca.



Dulajmí bol členom centristickej Strany pokroku vedenej Halbúsím a v parlamentných voľbách v októbri 2021 za ňu kandidoval za volebné obvody v okresoch na severe Bagdadu.



Dňa 22. apríla 2022 však Halbúsí vylúčil Dulajmího zo Strany pokroku za "nedodržiavanie smerníc vedenia strany" a "porušenie interných predpisov". V júni tohto roku sa Dulajmí do parlamentu vrátil ako poslanec zastupujúci Združenie za suverenitu vedené Chamísom Chandžarom.



Po vynesení rozsudku najvyššieho súdu Halbúsího strana oznámila, že jej predstavitelia vo federálnej vláde – medzi nimi aj podpredseda vlády – na protest odstúpia zo svojich funkcií a jej poslanci vystúpia z parlamentných výborov a budú bojkotovať zasadnutia zákonodarného zboru. Parlamentu bude nateraz predsedať jeho prvý podpredseda Muhsin Mandaláwí, uviedol pre agentúru AP nemenovaný zdroj.



Americká televízia ABC v tejto súvislosti citovala dvoch predstaviteľov irackého parlamentu, ktorí pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať a parlament si bude musieť zvoliť nového predsedu.



V rámci zložitého systému rozdelenia moci v krajine podľa náboženskej a etnickej príslušnosti je predsedom parlamentu vždy sunnitský moslim, premiérom je zástupca šiitskej vetvy islamu a prezidentom býva Kurd. Halbúsí bol tak najvyššie postaveným sunnitom v krajine.



K politickým otrasom v Iraku dochádza krátko pred provinčnými voľbami naplánovanými na 18. decembra.