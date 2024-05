V Iraku počas teroristického útoku zahynulo päť vojakov

Bagdad 14. mája (TASR) – Jeden dôstojník a štyria vojaci sa v pondelok stali obeťami útoku na armádny post v provincii Saláh ad-Dín v centrálnej časti Iraku, vyhlásila iracká vláda. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa irackého ministerstva obrany vojaci zahynuli počas odvracania teroristického útoku v dedine Mtebija.



"Teroristi z Dáišu (Islamského štátu - IS) zaútočili a zabili štyroch vojakov a veliteľa pluku," uviedol zdroj z prostredia bezpečnosti.



Džihádistická skupina v roku 2014 ovládla rozsiahle oblasti Iraku a Sýrie, vyhlásila na nich kalifát a zaviedla na ňom vládu teroru.



Džihádistov v roku 2017 porazili iracké jednotky podporované koalíciou na čele s USA. V roku 2019 džihádisti stratili posledné územie, ktoré ovládali v Sýrii. Vytlačili ich z neho kurdské sily podporované Spojenými štátmi.



Zvyšky Islamského štátu naďalej podnikajú náhle nájazdy a útoky zo zálohy, najmä z odľahlých oblastí a úkrytov v púšti.



Správa OSN zverejnená v januári uvádza, že IS má v Iraku a Sýrii od 3000 do 5000 bojovníkov.