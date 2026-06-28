< sekcia Zahraničie
V Iraku pre podozrenia z korupcie zadržali niekoľko politikov
Novým predsedom vlády sa napokon stal podnikateľ a politický nováčik Alí az-Zajdí, ktorý prisľúbil, že bude bojovať proti korupcii a zneužívaniu moci, ktoré dlhodobo sužujú krajinu.
Autor TASR
Bagdad 28. júna (TASR) - Iracké bezpečnostné zložky pri nočnej operácii v Bagdade zadržali pre podozrenia z korupcie niekoľko politikov, informovali štátne médiá. Agentúra AP získala správu, podľa ktorej bolo zadržaných sedem ľudí vrátane piatich poslancov. Píše o tom TASR.
Agentúra AFP s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj už skôr informovala o zásahu zložiek vo vládnej a diplomatickej štvrti, tzv. Zelenej zóne v Bagdade.
Niektorí zo zadržaných politikov podľa AP patrili k politickému bloku bývalého premiéra Muhammada Šijá Súdáního. Poslancov zbavili imunity. Bezprostredne nebolo známe, z čoho konkrétne boli obvinení. Vláda sa k zásahu zatiaľ oficiálne nevyjadrila.
Súdáního koalícia zvíťazila v novembrových parlamentných voľbách, on sám však nakoniec odstúpil v dôsledku patovej situácie spôsobenej nezhodou ohľadom preferovaného kandidáta na premiéra medzi šiitskymi stranami, ktoré ho priviedli k moci.
Novým predsedom vlády sa napokon stal podnikateľ a politický nováčik Alí az-Zajdí, ktorý prisľúbil, že bude bojovať proti korupcii a zneužívaniu moci, ktoré dlhodobo sužujú krajinu.
Nedeľňajšie zatknutia boli založené na výpovedi bývalého námestníka ministra pre ropu, ktorého zadržali už v máji. Bezpečnostný zdroj AFP povedal, že zásah súvisel okrem údajnej korupcie aj s financovaním ozbrojených skupín podporovaných Iránom a pašovaním dolárov a iránskej ropy.
Agentúra AFP s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj už skôr informovala o zásahu zložiek vo vládnej a diplomatickej štvrti, tzv. Zelenej zóne v Bagdade.
Niektorí zo zadržaných politikov podľa AP patrili k politickému bloku bývalého premiéra Muhammada Šijá Súdáního. Poslancov zbavili imunity. Bezprostredne nebolo známe, z čoho konkrétne boli obvinení. Vláda sa k zásahu zatiaľ oficiálne nevyjadrila.
Súdáního koalícia zvíťazila v novembrových parlamentných voľbách, on sám však nakoniec odstúpil v dôsledku patovej situácie spôsobenej nezhodou ohľadom preferovaného kandidáta na premiéra medzi šiitskymi stranami, ktoré ho priviedli k moci.
Novým predsedom vlády sa napokon stal podnikateľ a politický nováčik Alí az-Zajdí, ktorý prisľúbil, že bude bojovať proti korupcii a zneužívaniu moci, ktoré dlhodobo sužujú krajinu.
Nedeľňajšie zatknutia boli založené na výpovedi bývalého námestníka ministra pre ropu, ktorého zadržali už v máji. Bezpečnostný zdroj AFP povedal, že zásah súvisel okrem údajnej korupcie aj s financovaním ozbrojených skupín podporovaných Iránom a pašovaním dolárov a iránskej ropy.