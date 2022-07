V Iraku sa odohral ďalší útok na policajtov; vinia zaň Islamský štát

Bagdad 20. júla (TASR) - Šesť irackých policajtov prišlo v stredu skoro ráno o život pri útoku na ich stanovište v odľahlej oblasti severne od Bagdadu. Zranenia utrpelo sedem príslušníkov polície. Útok sa pripisuje džihádistom, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vojenský zdroj.



Na pozície polície zaútočila skupina 10–15 bojovníkov organizácie Islamský štát (IS). Útok trval približne hodinu, uviedol podľa AFP zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.



Útočníci zaútočili neďaleko dediny Džillám, v oblasti vzdialenej 140 kilometrov severne od Bagdadu, kde sú džihádisti naďalej aktívni.



Islamský štát, ktorý v roku 2014 vyhlásil na rozsiahlych územiach Sýrie a Iraku svoj kalifát, bol v Iraku porazený v roku 2017 po ofenzívach irackých jednotiek s podporou vojakov koalície vedenej Spojenými štátmi. Do tohto vojenského zoskupenia sa vtedy zapojilo vyše 80 krajín, medzi nimi Británia, Francúzsko a niekoľko arabských štátov.



Hoci Irak vyhlásil nad džihádistami z Islamského štátu víťazstvo, zvyšky tohto zoskupenia sporadicky podnikajú útoky proti bezpečnostným zložkám, a to najmä v riedko osídlených púštnych alebo horských oblastiach.



K poslednému veľkému útoku sa títo sunnitskí extrémisti prihlásili vlani v júli, keď podnikli bombový útok na trhovisku v bagdadskej šiitskej štvrti Madínat as-Sadr (Sadr City).



Koalícia pod vedením USA, vytvorená na boj proti IS vlani v decembri, oficiálne ukončila svoju bojovú misiu v Iraku a prešla na výcvikovú a poradenskú úlohu.