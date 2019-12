V Iraku údajne zadržali zástupcu zabitého vodcu Islamského štátu

Bagdad 3. decembra (TASR) - Iracké bezpečnostné orgány oznámili, že počas utorňajšej operácie v provincii Kirkúk zadržali muža, ktorý bol podľa nich zástupcom vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího. Identifikovali ho ako abú Chaldúna. Informovala o tom televízia al-Arabíja a zverejnila aj fotografie so zajatým mužom.



Podľa bezpečnostných zložiek mal Chaldún pri sebe falošné doklady. V minulosti bok vraj vojenským šéfom IS v irackej provincii Saláh ad-Dín.



Baghdádí zahynul 27. októbra počas operácie amerických síl v severosýrskej provincii Idlib. Po smrti Baghdádího vymenovala organizácia za svojho nového vodcu málo známeho abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího.