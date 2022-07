V Iraku vyhlásili štátny smútok za obete útoku na Kurdistan

Bagdad 21. júla (TASR) - Iracký premiér Mustafá Kázimí vyhlásil štvrtok za deň štátneho smútku v krajine. Stalo sa tak v súvislosti so stredajším delostreleckým útokom v severoirackom autonómnom regióne Kurdistan, pri ktorom zahynulo najmenej deväť civilistov vrátane detí a ďalších 23 ľudí utrpelo zranenia. Kázimí z útoku obvinil Turecko.



Agentúra AFP vo svojej správe dodala, že telá obetí by mali letecky previezť z kurdského regionálneho hlavného mesta Arbíl do Bagdadu, kde ich vydajú rodinám, aby ich mohli pochovať. Obete podľa AFP pochádzali z južného a stredného Iraku a do horských oblastí Kurdistanu prišli, aby si oddýchli od horúčav.



Ich úmrtia podnietili niekoľko desiatok ľudí, aby sa vo štvrtok ráno zišli na proteste pred tureckým vízovým úradom v Bagdade. Protest sa uskutočnil napriek prítomnosti mnohých policajtov. Jeho účastníci skandovali heslá požadujúce vyhostenie tureckého veľvyslanca, informoval novinár agentúry AFP.



Podobné zhromaždenia sa v stredu večer konali aj v šiitských svätyniach v mestách Nadžaf a Karbalá a v juhoirackom meste Násiríja.



Kázimí v stredu Turecko dôrazne varoval, že Irak si vyhradzuje "právo na odplatu za tieto agresívne činy a na podniknutie všetkých opatrení nevyhnutných na ochranu svojich obyvateľov". Delostreleckú paľbu na kurdskú oblasť Záchó označil za ďalšie "flagrantné narušenie suverenity" Iraku a ohrozenie "života a bezpečnosti" irackých občanov.



Podľa AFP Irak informoval, že odvoláva svojho chargé d'affaires z Ankary a požaduje od Turecka oficiálne ospravedlnenie spolu so "stiahnutím jeho ozbrojených síl zo všetkých irackých území". Iracký premiér tiež vyhlásil, že Bagdad žiada od Ankary aj "stiahnutie všetkých (tureckých) ozbrojených zložiek zo všetkých irackých území".



Turecké ministerstvo zahraničných vecí odmietlo zodpovednosť za delostrelecký útok a uviedlo, že tieto "druhy útokov" páchajú "teroristické organizácie," dodala AFP.