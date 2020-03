Irak vyhlásil pre koronavírus celoštátnu karanténu

Bagdad 22. marca (TASR) - V Iraku zaviedli v nedeľu celoštátnu karanténu, ktorá by mala platiť do 28. marca. Stalo sa tak v rámci boja proti koronavírusu SARS-CoV-2, keďže pribúda nových prípadov nákazy, ktorej podľahlo 20 ľudí, uviedla agentúra AFP.



Väčšina z irackých 18 provincií už zaviedla svoje vlastné zákazy vychádzania, ale nové opatrenia zahŕňajú celú krajinu, oznámil vládny krízový tím.



Školy, univerzity a iné miesta hromadného výskytu ľudí zostanú zatvorené, platí to aj pre medzinárodné letiská v krajine, píše sa vo vyhlásení, ktoré mala AFP k dispozícii.



Mnohí obyvatelia vyjadrili obavy z možného prílevu prípadov nákazy zo susedného Iránu, kde už na ochorenie COVID-19 zomrelo 1685 ľudí. Irak najprv približne pred mesiacom uzavrel svoju 1500-kilometrovú hranicu s Iránom a rozmiestnil tam vojakov.



Koronavírus zabil v Iraku zatiaľ iba 20 ľudí a 233 ďalších bolo nakazených. Existujú však obavy, že mnoho prípadov je doposiaľ nezistených. Doteraz totiž zo 40 miliónov obyvateľov podstúpilo testy iba 2000 ľudí.