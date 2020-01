V Iraku zabili jedného z veliteľov IS

Bagdad 17. januára (TASR) - Iracké bezpečnostné sily zaútočili v piatok na severe metropoly Bagdad na skupinu militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), pričom viacerých z nich zabili. Medzi obeťami je aj jeden zo súčasných veliteľov IS Sajf Fajsál, známy aj ako abú Išák. Informoval o tom na Twitteri hovorca irackej armády Jahíja Rasúl.



Podľa Rasúla trval boj so skupinou islamistov viac ako štyri hodiny a zúčastnili sa ho viaceré zložky irackých ozbrojených síl a polície.



Abú Išák zastával v rámci IS v Iraku viacero postov; naposledy pôsobil ako veliteľ jej ozbrojenej zložky v severnej časti Bagdadu.



Iracká vláda vyhlásila ešte v decembri 2017 víťazstvo nad IS v súvislosti s oslobodením posledných častí Iraku, ktoré táto organizácia okupovala. Extrémisti však naďalej vedú povstalecký boj a podnikajú smrtiace útoky.