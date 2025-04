V Iraku zadržali člena IS kvôli útoku v americkom New Orleans

Bagdad 30. apríla (TASR) - Iracké úrady v utorok oznámili, že zadržali člena džihádistickej skupiny Islamský štát pre podozrenie, že sa podieľal na podnecovaní novoročného útoku autom v americkom meste New Orleans. Muž vtedy vrazil autom do davu a zabil 14 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Útok na Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre New Orleans sa odohral 1. januára nadránom. Páchateľom je podľa úradov 42-ročný vojnový veterán Shamsud-Din Jabbar zo štátu Texas, ktorý zomrel po prestrelke s policajtmi.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) útok vyšetruje ako teroristický čin. Nepovažuje za pravdepodobné, že Jabbar konal sám - zrejme sa inšpiroval skupinou Islamský štát. V jeho prenajatom pickupe našli zbrane, výbušné zariadenie a vlajku IS.



Iracké úrady podľa istého úradníka dostali od USA žiadosti o pomoc pri vyšetrovaní útoku. Výsledkom spolupráce je zadržanie podozrivého, ktorého identifikoval bagdadský vyšetrovací súd. Ukázalo sa, že je členom zahraničnej operačnej kancelárie skupiny IS.



Meno zadržaného nezverejnili, podľa úradov však ide o irackého štátneho príslušníka. Tento muž bude súdený v súlade s irackými zákonmi zameranými na boj proti terorizmu, uviedol nemenovaný úradník.



Islamský štát bol v Iraku porazený v roku 2017 a o dva roky neskôr aj v Sýrii. Napriek tomu stále má spiace bunky, ktoré vykonávajú útoky v oboch krajinách, ako aj v iných častiach sveta.