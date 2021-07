V Iraku zadržali podozrivých z bombového útoku, ktorý zabil 30 ľudí

Bagdad 24. júla (TASR) - Iracká polícia zadržala členov teroristickej bunky zodpovednej za bombový útok, ktorý si v pondelok v hlavnom meste Bagdad vyžiadal najmenej 30 obetí, oznámil v sobotu predseda irackej vlády Mustafá Kázimí. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zatkli sme všetkých členov zbabelej teroristickej bunky, ktorá naplánovala a spáchala útok na trhovisku" vo štvrti Madínat as-Sadr, napísal Kázimí na Twitteri s tým, že podozrivých "ešte dnes predvedú pred sudcu".



Počet zadržaných nie je zatiaľ známy, zdroj z ministerstva vnútra v Bagdade však pre AFP uviedol, že tamojšia televízna stanica pravdepodobne čoskoro odvysiela ich "priznania". Takéto verejné priznania k závažným trestným činom sú v Iraku bežné, pripomína AFP.



K explózii, ku ktorej došlo len deň pred moslimským sviatkom íd al-adhá, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Tento rok išlo už o tretí a najväčší útok na trhovisko v tejto husto obývanej štvrti na východe Bagdadu. Útok v júni, počas ktorého nastal výbuch v jednom zo stánkov, si vyžiadal 15 zranených. V apríli zasa pri výbuchu bomby pripevnenej na auto, ktoré stálo na trhovisku, zahynuli štyria ľudia.



K veľkým bombovým útokom dochádzalo v minulosti v Bagdade takmer každý deň. V posledných rokoch však ich počet po porážke organizácie IS klesol.



V januári prišlo pri útoku na obchodnú štvrť v centrálnej časti Bagdadu o život viac ako 30 ľudí, bol to najväčší bombový útok v irackom hlavnom mesta za posledné tri roky.