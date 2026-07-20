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V Iraku zahynul pri likvidácii nevybuchnutej munície americký vojak

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od 28. februára, keď USA spustili útoky na Irán, zahynulo 17 amerických vojakov.

Autor TASR
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Washington 19. júla (TASR) – Americká armáda v nedeľu oznámila, že počas kontrolovanej detonácie nevybuchnutej munície zo zostreleného iránskeho dronu zomrel v severnom Iraku jeden jej vojak. Ďalší utrpel ľahké zranenia a zostáva v lekárskej starostlivosti. Informovala o tom televízia NBC News.

Armáda tiež uviedla, že pri pátraní po inom nezvestnom vojakovi našla na mieste piatkového iránskeho raketového a dronového útoku v Jordánsku neidentifikované ľudské pozostatky. Prebieha analýza, ktorá má potvrdiť, či patria hľadanému vojakovi.

Ústredné velenie armády (CENTCOM) už v sobotu informovalo, že pri útoku Iránu zo 17. júla zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden je nezvestný.

Od 28. februára, keď USA spustili útoky na Irán, zahynulo 17 amerických vojakov.

Americký minister obrany Pete Hegseth reagoval na najnovšie úmrtia amerických vojakov vyhlásením, v ktorom vyjadril hlbokú úctu padlým „hrdinom“ a zdôraznil, že ich obeta len posilňuje odhodlanie Spojených štátov pokračovať v prebiehajúcom konflikte.

USA a Irán po predchádzajúcom prímerí 8. júla opätovne obnovili vzájomné útoky, pričom USA opäť zaviedli námornú blokádu iránskych prístavov a Irán opätovne zablokoval strategický Hormuzský prieliv a vyhlásil, že nad ním má plnú kontrolu. Zatiaľ čo americké sily zasahujú v Iráne vojenské ciele, Teherán pokračuje v útokoch na americké sily rozmiestnené v regióne.

CENTCOM uviedol, že americké jednotky v sobotu ôsmu po sebe idúcu noc útočili na Irán, pričom ich cieľom boli iránske revolučné gardy, ktoré vykonali útok v Jordánsku.
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