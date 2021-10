V Iraku zatkli hľadaného finančného šéfa Islamského štátu

Bagdad 11. októbra (TASR) – Iracké úrady v pondelok oznámili, že sa im podarilo zatknúť popredného vodcu džihádistickej organizácie Islamský štát, ktorý mal na starosti jej financovanie. Informovala o tom agentúra AP



Zadržanie bývalého druhého muža IS Sámího Džásima oznámil na Twitteri iracký premiér Mustafá Kázimí. Podľa neho sa tak stalo v rámci cezhraničnej operácie irackých bezpečnostných síl, ktorú označil za mimoriadne náročnú.



Finančného šéfa IS zatkli v bližšie nešpecifikovanej krajine a pred niekoľkými dňami ho previezli do Iraku, uviedli pre AP nemenovaní predstavitelia irackých tajných služieb.



Sámí Džásim v minulosti pôsobil ako zástupca hlavného vodcu IS, samozvaného kalifa abú Bakra Baghdádího, ktorý bol zabitý v roku 2019 pri americkom zásahu v severozápadnej Sýrii.



Ešte predtým spolupracoval s lídrom teroristickej siete al-Káida abú Musaabom Zarkáwím, ktorý zahynul pri americkom leteckom útoku v Iraku v roku 2016.