V Iraku zhabali viac ako pol milióna tabletiek ukrytých v zelenine

Bagdad 17. októbra (TASR) - Iracké úrady vo štvrtok oznámili, že zhabali viac ako pol milióna tabletiek zakázaného stimulantu captagon. Irak zápasí s rozmáhajúcim sa obchodom s touto drogou. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Väčšina captagonu sa do Iraku dostáva zo Sýrie, ktorá je popredným svetovým producentom tejto silnej drogy amfetamínového typu.



Podľa vyhlásenia irackej národnej bezpečnostnej služby prepravovali pašeráci tabletky captagonu v zásielke so zeleninou. Zásielku zabavili v rámci vopred pripravenej akcie v irackej provincii Anbár, ktorá susedí so Sýriou.



Irak bol pôvodne predovšetkým tranzitnou krajinou. Avšak v posledných rokoch sa tam prudko rozšírilo užívanie drog, najmä captagonu a kryštalického metamfetamínu.



Podľa správy OSN uverejnenej v júli iracké úrady v roku 2023 zhabali rekordných 24 miliónov tabletiek captagonu.



Vlády v regióne zintenzívnili svoje úsilie v potláčaní nezákonného obchodovania s captagonom pod tlakom bohatých ropných štátov Perzského zálivu, ktoré sú hlavnými odbytiskami pre túto drogu.