V Iraku zhabali vlani rekordných 4,1 tony drogy captagon

Bagdad 22. júla (TASR) - Iracké úrady skonfiškovali v minulom roku rekordné množstvo psychostimulačnej drogy captagon v hodnote desiatok miliónov dolárov. Vo svojej pondelňajšej správe to uvádza Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), informuje agentúra AFP.



"Irak zažíva za ostatných päť rokov dramatický nárast v obchodovaní s drogami aj v ich spotrebe," uvádza UNODC. Len v roku 2023 zhabali tamojšie úrady rekordných 24 miliónov tabliet captagonu, teda viac ako 4,1 tony tejto drogy. Toto množstvo by sa na čiernom trhu predalo za 84 až 144 miliónov dolárov.



"Irak sa zjavne nachádza na spojnici regionálnych kanálov využívaných na obchodovanie s metamfetamínom a captagonom," uvádza UNODC s tým, že táto krajina sa v rámci obchodu s drogami stáva strategickou. Zaistené množstvo captagonu sa v Iraku údajne od roku 2022 do toho vlaňajšieho strojnásobilo, pričom oproti roku 2019 bolo dokonca až 34-násobne vyššie.



Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, ktorá sa vyrába najmä v Sýrii a tiež v Libanone. Veľká časť jej produkcie smeruje k odberateľom v krajinách Blízkeho východu, v rámci ktorých ako odbytisko dominuje Saudská Arábia.



Podľa UNODC pochádzalo až 82 percent z captagonu zaisteného v tejto oblasti v rokoch 2019 až 2023 zo Sýrie a 17 percent z Libanonu.



Tento úrad OSN upozorňuje aj na skutočnosť, že Irak sa stáva tiež kanálom pre vysoko návykové metamfetamínové stimulanty vyrábané prevažne v Afganistane a určené pre trh v krajinách Perzského zálivu a tiež Európu. Počet týchto drog zadržaných v Iraku sa v roku 2023 zvýšil v porovnaní s rokom 2019 takmer šesťnásobne.



Značný nárast zažíva Irak aj v domácej spotrebe drog, k čomu zrejme v ostatných rokoch prispelo niekoľko kríz. Spolu s ďalšími blízkovýchodnými krajinami sa v ostatnom čase snažia zvyšovať úsilie aj vzájomnú spoluprácu pri potláčaní obchodovania s drogami a likvidácii drogových gangov.