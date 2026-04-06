< sekcia Zahraničie
V Iráne bol zabitý šéf spravodajských služieb Revolučných gárd
Cieľ útoku v areáli univerzity nie je bezprostredne jasný.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 6. apríla (TASR) - Iránske revolučné gardy (IRGC) oznámili, že pri americko-izraelskom útoku zahynul šéf jej spravodajskej služby Madžíd Chademí. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a TASS.
„Generálmajor Madžíd Chademí, mocný a vzdelaný šéf spravodajskej služby Zboru islamských revolučných gárd, bol dnes na úsvite umučený pri zločinnom teroristickom útoku americko-sionistického nepriateľa...“ uviedli IRGC v príspevku na svojom telegramovom kanáli.
IRGC nezverejnili miesto, kde bol zabitý. Viacero náletov však v pondelok skoro ráno cielilo na obytné oblasti okolo iránskeho hlavného mesta Teherán. Zomrelo pri nich viac ako 25 ľudí.
Jeden z ranných náletov bol podľa agentúry AP zameraný na Teheránsku technologickú univerzitu Šaríf, kde iránske médiá informovali o poškodení budov, ako aj na miesto distribúcie zemného plynu pri univerzitnom kampuse.
Cieľ útoku v areáli univerzity nie je bezprostredne jasný. Budovy sú prázdne, pretože vojna prinútila všetky školy v krajine prejsť na online vyučovanie.
Viaceré krajiny však na univerzitu uvalili sankcie pre spoluprácu s ozbrojenými zložkami, najmä na programe balistických rakiet, ktorý kontrolujú IRGC.
„Generálmajor Madžíd Chademí, mocný a vzdelaný šéf spravodajskej služby Zboru islamských revolučných gárd, bol dnes na úsvite umučený pri zločinnom teroristickom útoku americko-sionistického nepriateľa...“ uviedli IRGC v príspevku na svojom telegramovom kanáli.
IRGC nezverejnili miesto, kde bol zabitý. Viacero náletov však v pondelok skoro ráno cielilo na obytné oblasti okolo iránskeho hlavného mesta Teherán. Zomrelo pri nich viac ako 25 ľudí.
Jeden z ranných náletov bol podľa agentúry AP zameraný na Teheránsku technologickú univerzitu Šaríf, kde iránske médiá informovali o poškodení budov, ako aj na miesto distribúcie zemného plynu pri univerzitnom kampuse.
Cieľ útoku v areáli univerzity nie je bezprostredne jasný. Budovy sú prázdne, pretože vojna prinútila všetky školy v krajine prejsť na online vyučovanie.
Viaceré krajiny však na univerzitu uvalili sankcie pre spoluprácu s ozbrojenými zložkami, najmä na programe balistických rakiet, ktorý kontrolujú IRGC.