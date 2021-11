V Iráne je zaočkovaná proti covidu už viac ako polovica obyvateľov

Teherán 20. novembra (TASR) - Irán v sobotu oznámil, že proti koronavírusu je plne zaočkovaných už 44 miliónov jeho obyvateľov, čo je viac ako polovica iránskej populácie. Irán je pritom krajinou Blízkeho východu, ktorú pandémia koronavírusu zasiahla najviac, informovala agentúra AP.



Iránska vláda podotýka, že v krajine v posledných mesiacoch došlo k poklesu denného počtu úmrtí v súvislosti s covidom, čo niektorí iránski odborníci pripisujú práve očkovaniu.



V krajine od začiatku pandémie zomrelo v súvislosti s COVID-19 približne 128.000 ľudí, pričom najvyšší denný počet úmrtí zaevidovali v krajine 24. augusta, keď pribudlo 709 úmrtí. Tento počet sa teraz výrazne znížil — podľa iránskeho ministerstva zdravotníctva zaznamenali za uplynulých 24 hodín v krajine 118 úmrtí a vyše 3500 nových prípadov nákazy.



Pre zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu zrušil iránsky prezident Ebráhím Raísí v sobotu nočný zákaz pre jazdu na súkromných vozidlách. Majitelia áut totiž od 21.00 h do 4.00 h nesmeli so svojimi vozidlami vychádzať na cesty.



Obyvatelia Iránu sa najčastejšie očkujú proti koronavírusu vakcínou od čínskeho výrobcu Sinopharm. V Iráne sa okrem toho používa aj ruská vakcína Sputnik V, očkovacia látka od spoločnosti AstraZeneca, ale aj vakcínou domácej výroby s názvom COVIran Barekat.



Tú začali v Iráne používať v júni, a to aj napriek tomu, že neboli zverejnené žiadne dáta týkajúce sa jej účinnosti a bezpečnosti.



Iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý vystúpil proti dovozu očkovacích látok zo Západu, sa nechal iránskou vakcínou zaočkovať vo vysielaní štátnej televízie a vyzval verejnosť, aby ho v tomto nasledovala.