V Iráne na celoštátnej úrovni stále nefunguje internet

Syn zosadeného iránskeho šáha žijúci v USA v sobotu vyzval Iráncov, aby zorganizovali cielenejšie protesty s cieľom získať a udržať centrá miest.

Paríž 10. januára (TASR) - Celoštátny výpadok internetu v Iráne trvá už 36 hodín, uviedla v sobotu monitorovacia spoločnosť Netblocks. Miestne úrady zablokovali internet v snahe obmedziť šírenie najnovšej vlny protestov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Po ďalšej noci protestov, ktoré sa stretli s represiami, štatistiky ukazujú, že celonárodný výpadok internetu trvá 36 hodín,“ uviedla spoločnosť v príspevku na sieti X.

„Naším cieľom už nie je len vyjsť do ulíc. Cieľom je pripraviť sa na dobytie a udržanie centier miest,“ povedal Rezá Pahlaví vo video správe na sociálnych sieťach. Vyzval na ďalšie protesty v sobotu a nedeľu a dodal, že sa „pripravuje na návrat do vlasti“, čo je „veľmi blízko“.
