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V Iráne nakrátko zadržali ženu, prechádzala sa v spodnej bielizni
K tomuto incidentu údajne došlo pred niekoľkými dňami v parku v Jazde.
Autor TASR
Teherán 3. júla (TASR) - Iránske orgány nakrátko zadržali ženu, ktorá sa v meste Jazd prechádzala v spodnej bielizni. Tlačová agentúra IRNA v piatok informovala, že ju obvinili z „porušenia spoločenských noriem“, píše TASR.
K tomuto incidentu údajne došlo pred niekoľkými dňami v parku v Jazde. IRNA uviedla, že ženu medzičasom prepustili. Presné okolnosti jej zadržania nie sú jasné. Vo svojej správe agentúra spomenula aj „vážne psychické ochorenie“. Prokuratúra tento prípad považuje za mimoriadne dôležitý.
Video na sociálnych sieťach údajne zachytáva túto ženu, ktorá má na sebe oblečenú len fialovú spodnú bielizeň. Jej tvár bola rozmazaná s cieľom ochrániť jej identitu. Agentúra DPA konštatuje, že pravosť tohto videa spočiatku nebolo možné nezávisle overiť.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom údajne zadržala aj ďalšie osoby vrátane tých, ktorí spomínané video nakrútili.
K podobnému incidentu došlo v minulosti aj v Teheráne, kde sa študentka vyzliekla na protest proti prísnym islamským pravidlám obliekania sa v Iráne. Na ich dodržiavanie dohliada takzvaná mravnostná polícia.
Mnoho žien vo väčších iránskych mestách vzdoruje voči pravidlám, ako je napríklad povinné nosenie pokrývky hlavy, od masových protestov v Iráne v roku 2022. Tie vypukli po smrti Mahsy Amíníovej vo väzbe, kam sa dostala po zadržaní mravnostnou políciou práve za porušenie pravidiel obliekania sa.
K tomuto incidentu údajne došlo pred niekoľkými dňami v parku v Jazde. IRNA uviedla, že ženu medzičasom prepustili. Presné okolnosti jej zadržania nie sú jasné. Vo svojej správe agentúra spomenula aj „vážne psychické ochorenie“. Prokuratúra tento prípad považuje za mimoriadne dôležitý.
Video na sociálnych sieťach údajne zachytáva túto ženu, ktorá má na sebe oblečenú len fialovú spodnú bielizeň. Jej tvár bola rozmazaná s cieľom ochrániť jej identitu. Agentúra DPA konštatuje, že pravosť tohto videa spočiatku nebolo možné nezávisle overiť.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom údajne zadržala aj ďalšie osoby vrátane tých, ktorí spomínané video nakrútili.
K podobnému incidentu došlo v minulosti aj v Teheráne, kde sa študentka vyzliekla na protest proti prísnym islamským pravidlám obliekania sa v Iráne. Na ich dodržiavanie dohliada takzvaná mravnostná polícia.
Mnoho žien vo väčších iránskych mestách vzdoruje voči pravidlám, ako je napríklad povinné nosenie pokrývky hlavy, od masových protestov v Iráne v roku 2022. Tie vypukli po smrti Mahsy Amíníovej vo väzbe, kam sa dostala po zadržaní mravnostnou políciou práve za porušenie pravidiel obliekania sa.