V Iráne obesili deviatich členov Islamského štátu

Teherán 10. júna (TASR) - V Iráne v utorok obesili deviatich členov teroristickej skupiny Islamský štát (IS). Na trest smrti boli odsúdení pre plánovanie teroristických útokov v krajine v roku 2018. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



„Rozsudky smrti nad deviatimi členmi teroristickej skupiny Daeš boli vykonané po tom, ako ich potvrdil iránsky najvyšší súd,“ uviedol justičný spravodajský portál Mizan Online, pričom použil arabské pomenovanie IS. Popravení podľa portálu „plánovali uskutočniť teroristické útoky proti civilistom v Iráne.“



Sunnitská teroristická organizácia IS je voči väčšinovo šiitskemu Iránu otvorene nepriateľská a šiitov považuje za nevercov. V krajine vykonala niekoľko teroristických útokov. Najväčší sa udial 3. januára minulého roka pri hrobe generála Kásema Solejmáního v meste Kermán, ktorý velil elitným jednotkám Kuds Islamských revolučných gárd. Pri útoku vtedy zahynulo 95 ľudí.