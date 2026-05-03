V Iráne obesili muža obvineného zo smrti člena bezpečnostných zložiek
Dvaja ďalší obžalovaní mladší ako 18 rokov dostali tresty odňatia slobody v nešpecifikovanej dĺžke.
Autor TASR
Teherán 3. mája (TASR) - V Iráne v nedeľu popravili muža, ktorý bol odsúdený za účasť na zabití dobrovoľníka bezpečnostných zložiek počas protivládnych protestov. S odvolaním sa na web Mizán o tom informovala agentúra AFP.
Podľa webu bol odsúdený muž v skupine osôb, ktorá sa počas pouličných protestov v meste Urmia na severozápade Iránu zapojila do výtržností, pričom farmár – dobrovoľník bezpečnostných zložiek dohliadajúci na verejný poriadok – utrpel vážne zranenia, ktorým neskôr podľahol. Web neuviedol, kedy sa incident odohral. Zverejnená však bola časť priznania obvineného, v ktorom údajne uviedol, že „policajta niekoľkokrát udrel do tváre“.
Obvinený bol na trest smrti odsúdený za „korupciu na Zemi“, čo je v Iráne trestný čin, za ktorý možno uložiť aj hrdelný trest. Dvaja ďalší obžalovaní mladší ako 18 rokov dostali tresty odňatia slobody v nešpecifikovanej dĺžke.
Irán v posledných týždňoch vykonal viacero popráv osôb spojených s masovými protestmi, ktoré vypukli ešte pred vojnou so Spojenými štátmi a Izraelom.
Tieto protesty sa začali koncom decembra 2025 pre rast životných nákladov. Neskôr sa rozšírili po celej krajine a prerástli do masových protivládnych demonštrácií, ktoré kulminovali 8. a 9. januára.
Iránske úrady tvrdia, že zhromaždenia boli spočiatku pokojné, neskôr sa však zmenili na „výtržnosti podnecované zo zahraničia“ sprevádzané násilím a vandalizmom.
Irán spolu s Čínou dlhodobo patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom ide o stovky až tisíce prípadov ročne. Presné údaje však zostávajú v oboch krajinách, najmä v Číne, často utajené.
