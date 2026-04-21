< sekcia Zahraničie
V Iráne obesili muža za podpálenie mešity počas protestov v januári
K podpáleniu mešity došlo v januári počas rozsiahlych protestov, ktoré vypukli už v decembri a neskôr boli násilne potlačené.
Autor TASR
Teherán 21. apríla (TASR) - V Iráne v utorok popravili muža odsúdeného za pomoc pri podpálení mešity v Teheráne a za spoluprácu s Izraelom a Spojenými štátmi počas masových protestov v islamskej republike. Informovala o tom iránska justičná tlačová agentúra Mízán, podľa ktorej muža obesili, píše TASR.
Muž bol podľa iránskej agentúry „vodcom aktivít siete Mosadu (izraelská spravodajská služba) proti bezpečnosti v okolí“ Veľkej mešity vo štvrti Gholak v hlavnom meste, ktorú sa pokúsil podpáliť. Požiar mal založiť aj na ďalších verejných objektoch.
Jeho trest smrti bol odôvodnený aj tým, že konal v mene „sioninistického režimu, nepriateľskej vlády USA a nepriateľských skupín proti bezpečnosti“ Iránu.
K podpáleniu mešity došlo v januári počas rozsiahlych protestov, ktoré vypukli už v decembri a neskôr boli násilne potlačené.
V Iráne v uplynulých týždňoch vykonali niekoľko popráv osôb spojených so zmienenými protestmi. Iránske úrady odsúdili týchto ľudí za konanie v mene Izraela, Spojených štátov alebo opozičných skupín. Popravení boli aj členovia zakázanej opozičnej skupiny Ľudoví mudžahedíni (MEK).
Dvoch mužov popravili aj v pondelok. Obvinení boli zo spolupráce s Mosadom a z údajného plánovania útokov.
Irán patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom súdne procesy v takýchto prípadoch sú pre nedostatok transparentnosti často kritizované medzinárodnými ľudskoprávnymi organizáciami.
