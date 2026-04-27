V Iráne odôvodňujú obmedzenie internetu vojnovým stavom
Od začiatku vojny 28. februára je v Iráne takmer úplne zablokovaný prístup k internetu - funguje len tzv. národný internet, ktorý umožňuje navštíviť štátom schválené internetové stránky.
Autor TASR
Teherán 27. apríla (TASR) - Kancelária iránskeho prezidenta v nedeľu uviedla, že Masúd Pezeškiján je rozhodne proti obmedzovaniu prístupu verejnosti k internetu. Tvrdí však, že prístup bude obnovený po vojne. Podľa agentúry DPA sa kancelária vyjadrila po masívnej kritike pretože blokovania internetu v Iráne trvá už takmer dva mesiace, informuje TASR.
Prezidentská kancelária na sociálnej sieti X uviedla, že projekt „Internet Pro“, teda obmedzenia internetu v islamskej republike, nie je trvalý. Ide iba o dočasné opatrenie Najvyššej rady národnej bezpečnosti v súčasnej vojnovej situácii. Regulárny prístup na internet Teherán obnoví po ukončení konfliktu.
Milióny Iráncov preto nemajú kontakt s príbuznými v zahraničí. Výrazné sú aj ekonomické dôsledky, pretože blokovanie internetu postihuje približne milión online obchodníkov.
Vládny projekt „Internet Pro“ poskytuje prístup na internet takmer bez obmedzení iba určitým profesným skupinám, štátnym inštitúciám a vybraných jedincom. Podľa kritikov ide o „dvojúrovňový internet“, čo diskriminuje bežných občanov v porovnaní s politicky a ekonomicky privilegovanými skupinami.
Islamská republika oficiálne odôvodňuje blokovanie internetu bezpečnostnými dôvodmi. Podľa pozorovateľov však islamský režim pravdepodobne odpojil internet, aby sa na sociálnych sieťach nešírili správy, fotografie a videá o skutočnom rozsahu vojnových škôd a skutočnej nálade v krajine
