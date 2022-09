V Iráne odsúdili na smrť dve aktivistky za práva komunity LGBTQ

Paríž/Teherán 5. septembra (TASR) - V Iráne odsúdili na smrť dve aktivistky za práva homosexuálov, ktoré boli obvinené z propagovania homosexuality. Podľa agentúry AFP na v pondelok upozornili ľudskoprávni aktivisti, ktorí súčasne vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo tlak na zastavenie vykonania rozsudkov.



Iránska justícia v krátkom vyhlásení potvrdila, že takéto rozsudky boli vynesené.



Dvojica žien vo veku 31 a 24 rokov bola o treste, vynesenom za údajné porušenie ustanovení islamského právneho systému šaría, informovaná vo väznici v meste Urumíja na severozápade Iránu, kde sú zadržiavané, uviedla kurdská organizácia na ochranu ľudských práv Hengaw.



Organizácia Hengaw dodala, že mladé ženy boli obvinené aj z propagovania kresťanstva a komunikácie s médiami, ktoré sú proti iránskemu režimu.



Koordinátorka iránskej skupiny pre práva komunity LGBTQ ľudí - 6Rang - so sídlom v Nemecku - Šádí Amínová tiež potvrdila správy o vynesených rozsudkoch smrti. Skupina 6Rang o nich vedela už od minulého štvrtka, ale zverejnila ich až po získaní povolenia od rodín odsúdených.



Amínová pre AFP vyhlásila: "Teraz požadujeme od Nemecka a ďalších zahraničných vlád, aby vyvíjali tlak na Irán s cieľom dosiahnuť prepustenie týchto dvoch žien." Dodala, že je to prvý prípad, čo bola v Iráne na trest smrti za svoju sexuálnu orientáciu odsúdená žena.



AFP poznamenala, že ľudskoprávni aktivisti často odsudzujú zaobchádzanie Iránu s osobami patriacimi do komunity LGBTQ.



Homosexualita je v Iráne zakázaná a jeho trestný zákonník výslovne kriminalizuje sexuálne správanie mužov a žien vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia.



Aktivisti tiež pripomínajú, že Irán prechádza obdobím rozsiahlych represií, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí spoločnosti, vrátane prenasledovania príslušníkov náboženskej menšiny bahájov, nárastu počtu popráv a zatýkania cudzincov.