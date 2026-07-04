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V Iráne oficiálne začali verejné pohrebné obrady za Chameneího
Smútočné procesie pred jeho pochovaním majú pokračovať aj v Iraku.
Autor TASR
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Teherán 4. júla (TASR) - V Iráne v sobotu ráno oficiálne začali šesťdňové verejné pohrebné ceremónie za zosnulého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, informovala iránska štátna televízia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Smútočné procesie pred jeho pochovaním majú pokračovať aj v Iraku.
Tisíce smútiacich s červenými transparentami – symbol spájaný s výzvami na pomstu – sa pred príchodom Chameneího rakvy zhromaždili na nádvorí Veľkej mešity Mosallá v Teheráne a skandovali „smrť Amerike“ a „pomsta, pomsta“. Úrady odhalili rakvu s Chameneího telom v presklenej vitríne v mešite. Smútiaci pri pohľade na neho plakali, uviedla agentúra AFP.
Na pohrebných obradoch sa očakáva 15 až 20 miliónov smútiacich. Prístup k rakve doteraz mali iba iránski a zahraniční predstavitelia. Hold už dlhoročnému vodcovi Iránu vzdal bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý do Teheránu pricestoval ako „osobitný vyslanec“ prezidenta Vladimira Putina. Dostavil sa aj pakistanský premiér Šahbáz Šaríf, afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí, iránsky prezident Masúd Pezeškiján či hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd Ahmad Vahídí.
Zatiaľ nie je jasné či sa na ceremónií zúčastní Chameneího syn Modžtabá, ktorý sa po jeho smrti stal novým najvyšším vodcom krajiny.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta. Jeho telo bude tri dni vystavené vo Veľkej mešite Mosallá.
Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameního pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodisko Chameního.
Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Iránsky vojenský veliteľ vo štvrtok varoval USA a Izrael pred útokom na Irán počas pohrebu.
Smútočné procesie pred jeho pochovaním majú pokračovať aj v Iraku.
Tisíce smútiacich s červenými transparentami – symbol spájaný s výzvami na pomstu – sa pred príchodom Chameneího rakvy zhromaždili na nádvorí Veľkej mešity Mosallá v Teheráne a skandovali „smrť Amerike“ a „pomsta, pomsta“. Úrady odhalili rakvu s Chameneího telom v presklenej vitríne v mešite. Smútiaci pri pohľade na neho plakali, uviedla agentúra AFP.
Na pohrebných obradoch sa očakáva 15 až 20 miliónov smútiacich. Prístup k rakve doteraz mali iba iránski a zahraniční predstavitelia. Hold už dlhoročnému vodcovi Iránu vzdal bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý do Teheránu pricestoval ako „osobitný vyslanec“ prezidenta Vladimira Putina. Dostavil sa aj pakistanský premiér Šahbáz Šaríf, afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí, iránsky prezident Masúd Pezeškiján či hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd Ahmad Vahídí.
Zatiaľ nie je jasné či sa na ceremónií zúčastní Chameneího syn Modžtabá, ktorý sa po jeho smrti stal novým najvyšším vodcom krajiny.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta. Jeho telo bude tri dni vystavené vo Veľkej mešite Mosallá.
Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameního pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodisko Chameního.
Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Iránsky vojenský veliteľ vo štvrtok varoval USA a Izrael pred útokom na Irán počas pohrebu.