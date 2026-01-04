< sekcia Zahraničie
V Iráne opäť obmedzili prístup na internet
Autor TASR
Teherán 4. januára (TASR) - Úrady v Iráne opäť obmedzili prístup na internet, informovala v nedeľu agentúra DPA, podľa ktorej to súvisí s novou vlnou protivládnych protestov v krajine.
Podľa DPA údaje IT spoločnosti Cloudflare ukázali dočasný pokles webovej prevádzky v sobotu približne o tretinu. V nedeľu ráno bol objem dát takmer o 15 percent nižší ako zvyčajne. DPA doplnila, že aj mnoho Iráncov na sociálnych sieťach hlásilo masívne výpadky internetu.
Irán výrazne obmedzil prístup na internet aj počas masových protestov v rokoch 2009, 2019 a 2022, ako i v čase útokov izraelskej armády v júni 2025. Občas bol internet vypnutý úplne – prístupné zostali iba vybrané iránske webové stránky.
Podľa pozorovateľov vedenie islamskej republiky sleduje týmito obmedzeniami internetu dva ciele: sťažiť demonštrantom organizovanie protestov a potlačiť publikovanie správ, fotografií a videí o nepokojoch.
Celoštátne protesty vyvolané predovšetkým ekonomickou krízou a veľmi vysokou infláciou trvajú v Iráne už viac ako týždeň.
