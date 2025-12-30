Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Zahraničie

V Iráne po maloobchodníkoch začali protestovať aj študenti

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podľa tlačovej agentúry Ilna protesty vypukli na siedmich teheránskych vysokých školách, ktoré patria medzi najprestížnejšie v krajine, ako aj na technickej univerzite v meste Isfahán.

Autor TASR
Teherán 30. decembra (TASR) - K protestom iránskych maloobchodníkov proti ekonomickej situácii v krajine sa v utorok pridali aj študenti. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Podľa tlačovej agentúry Ilna protesty vypukli na siedmich teheránskych vysokých školách, ktoré patria medzi najprestížnejšie v krajine, ako aj na technickej univerzite v meste Isfahán.

V pondelok začali demonštrovať majitelia obchodov v centre Teheránu. V stredu budú zatvorené banky, školy a podniky v hlavnom meste a 19 z 31 iránskych provincií s cieľom šetriť energiu počas veľmi chladného počasia

Maloobchodníci zatvorili svoje obchody a vyšli do ulíc už v nedeľu, keď oslabený iránsky rial klesol na neoficiálnom trhu na nové minimum. Inflácia v Iráne navyše dosiahla v decembri medziročne 52 percent. Oficiálny údaj však podľa AFP zďaleka nezodpovedá nárastu cien mnohých tovarov, najmä v prípade základných potrieb.

Prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyzval vládu, aby načúvala „legitímnym požiadavkám“ protestujúcich maloobchodníkov a stretol sa so zástupcami pracujúcich. Iránska vláda v reakcii na ekonomické ťažkosti oznámila výmenu guvernéra centrálnej banky.

Iránske hospodárstvo je poznačené západnými sankciami a v uplynulej dobe ho zasiahlo opätovné uvalenie sankcií OSN súvisiacich s jadrovým programom, konštatuje AFP.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia