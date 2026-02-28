Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Iráne po zásahu dievčenskej školy hlásia 24 obetí

Teherán/Abú Zabí 28. februára (TASR) - Pri americko-izraelskej operácii bola podľa iránskych médií zasiahnutá dievčenská základná škola v provincii Hormozgán. Miestny predstaviteľ podľa agentúry AFP tvrdí, že o život prišlo 24 žiačok. Pôvodné informácie hovorili o piatich mŕtvych. Iránske odvetné útoky na štáty v regióne si vyžiadali najmenej jednu obeť, uviedla agentúra AP, podľa ktorej jednu osobu v Spojených arabských emirátoch (SAE) zabili padajúce úlomky z rakety, píše TASR.





