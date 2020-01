V Iráne pochovali generála Solejmáního zabitého pri americkom útoku

Teherán 8. januára (TASR) - V Iráne v stredu ráno pochovali generála Kásema Solejmáního, ktorý zahynul pri minulotýždňovom americkom útoku v Iraku. Generálov pohreb sa uskutočnil len niekoľko hodín po iránskom raketovom útoku na dve vojenské základne v Iraku, ktorý bol podľa iránskych médií odvetou za Solejmáního zabitie,.



Telesné pozostatky generálmajora pochovali v jeho domovskom meste Kermán na juhovýchode Iránu. Pohreb sa mal, ako poznamenáva televízia CNN, pôvodne uskutočniť už v utorok - museli ho však vzhľadom na obrovské davy smútiacich ľudí o deň odložiť.



Do ulíc Kermánu ich už v utorok vyšli desaťtisíce, čo podľa správ iránskych štátnych médií spôsobilo hromadnú tlačenicu, ktorá si vyžiadala 56 obetí na životoch. Ďalších 213 ľudí utrpelo zranenia.



Rakvu so Solejmáního pozostatkami uložili v stredu na svitaní do hrobu v časti mestského cintorína v Kermáne, kde sa pochovávajú "mučeníci", teda osoby, ktoré obetovali život za vec islamu alebo záujmy iránskeho štátu.



Na pohrebe, ktorý sa začal ešte za tmy, sa zišlo veľké množstvo ľudí. Mnohí z nich plakali, padali na kolená, modlili sa a kládli kvety na rakvu. Všade bolo vidno generálove podobizne: na obrázkoch v rukách smútiacich i na fasádach okolitých budov. "Víťazstvo je blízko," znel nápis na jednom z transparentov.



Solejmáního, veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabili 3. januára americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v irackej metropole Bagdad. Operáciu nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. Irán za to prisľúbil "tvrdú odplatu".



Na oficiálnej poslednej rozlúčke s generálom sa v utorok v Teheráne zúčastnili státisíce ľudí vrátane iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán na počesť Solejmáního vyhlásil trojdňový štátny smútok.