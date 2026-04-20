V Iráne popravili 2 mužov odsúdených za údajnú spoluprácu s Mosadom

Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 20. apríla (TASR) - V Iráne popravili dvoch mužov obvinených zo spolupráce s izraelskou spravodajskou službou Mosad a z údajného plánovania útokov, informovali iránske štátne médiá citované agentúrou Reuters, píše TASR.

Podľa iránskej justičnej tlačovej agentúry Mizán obaja odsúdení údajne absolvovali výcvik v zahraničí vrátane irackého Kurdistanu. Súd im za vinu kládol aj „nepriateľstvo voči Bohu“ - v iránskom práve vážnym obvinením, ktoré sa často využíva pri politicky citlivých prípadoch a môže viesť k trestu smrti.

Rozsudky smrti nad dvojicou mužov pred vykonaním rozsudku potvrdil Najvyšší súd.

Správa o tejto poprave sa objavila menej než 24 hodín po tom, čo iránske médiá informovali o zadržaní štyroch ľudí, ktorí údajne spolupracovali so „špionážnou sieťou prepojenou s USA a Izraelom“.

V prípadoch údajnej špionáže alebo sabotáží, najmä v kontexte napätia s Izraelom, Irán veľmi často pri vyšetrovaní podozrivých používa obvinenie zo spolupráce s Mosadom.

Irán patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom súdne procesy v takýchto prípadoch sú pre nedostatok transparentnosti často terčom kritiky zo strany medzinárodných ľudskoprávnych organizácií.
