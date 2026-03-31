Utorok 31. marec 2026
< sekcia Zahraničie

V Iráne popravili ďalšie dve osoby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Mizán v pondelok oznámil, že ďalší dvaja muži boli popravení za spoluprácu s MEK a za plánovanie ozbrojených útokov v Teheráne.

Autor TASR
Teherán 31. marca (TASR) - Irán v utorok popravil dvoch mužov odsúdených za členstvo v zakázanej opozičnej skupine Ľudoví mudžahedíni (MEK) a za sprisahanie s cieľom zvrhnúť tamojšiu vládu. Informoval o tom spravodajský web Mizán iba deň po tom, čo boli na základe podobných obvinení popravení iní dvaja muži. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Bábak Alípúr a Pújá Góbádí... boli v utorok popravení obesením po dokončení súdnych procesov a po tom, ako Najvyšší súd potvrdil ich tresty,“ uviedol Mizán.

Mužov uznali za vinných z pokusu o „vzburu prostredníctvom účasti na viacerých teroristických činoch“, ako aj z členstva v MEK a z vykonávania sabotážnych činov zameraných na zvrhnutie Iránskej islamskej republiky.

Mizán v pondelok oznámil, že ďalší dvaja muži boli popravení za spoluprácu s MEK a za plánovanie ozbrojených útokov v Teheráne. AFP uvádza, že nie je jasné, kedy boli títo štyria muži zatknutí.

Skupina MEK vznikla v 60. rokoch 20. storočia s cieľom postaviť sa proti šachovi podporovanému Západom. Po islamskej revolúcii v roku 1979 bola zakázaná, keďže počas iránsko-irackého konfliktu bojovala po boku vojsk Saddáma Husajna. Iránske úrady dlhodobo tvrdia, že skupina sa snaží v krajine vyvolávať nepokoje a zvrhnúť režim.

Popravy sú v Iráne relatívne bežné ako súčasť širšieho zásahu tamojších úradov proti opozícii a osobám obvineným z násilných činov alebo spolupráce s nepriateľmi štátu, ako je Izrael. V posledných mesiacoch Irán vykonal viacero popráv v súvislosti s protivládnymi protestmi a bezpečnostnými incidentmi, čo vyvolalo kritiku zo strany organizácií na ochranu ľudských práv.

Aktivisti dlhodobo kritizujú Teherán za rastúce využívanie trestu smrti. Upozorňujú, že mnohé rozsudky sú založené na vynútených priznaniach a že procesy často prebiehajú za zatvorenými dverami bez prístupu k nezávislej právnej obhajobe.
