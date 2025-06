V Iráne popravili ďalšieho muža odsúdeného za špionáž pre Mosad

Teherán 23. júna (TASR) - Irán v pondelok oznámil, že popravil muža usvedčeného zo špionáže pre izraelskú tajnú službu Mosad. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



Muž „bol obesený za spravodajskú spoluprácu so sionistickým režimom,“ uviedol tamojší súd, pričom použil iránsky termín pre Izrael.



Okrem údajných väzieb na Mosad bol muž odsúdený aj za spoluprácu s televíziou Iran International so sídlom v Londýne, ktorá je kritická voči iránskej vláde. Teherán považuje tohto vysielateľa za prepojeného s Izraelom, pripomína AFP.



Teherán často informuje o zatknutí alebo poprave osôb obvinených zo spolupráce so zahraničnými spravodajskými službami, najmä so svojím hlavným nepriateľom – Izraelom.



Iránska justícia v nedeľu oznámila popravu iného muža odsúdeného ako agenta Mosadu. „Prípady súvisiace s bezpečnosťou, najmä tie, ktoré zahŕňajú podporu okupantského režimu (Izraela) a pôsobenie ako piata kolóna nepriateľa, budú riešené rýchlejšie,“ prisľúbil v nedeľu šéf justície v štátnej televízii.



Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, sa po Číne vykonáva v Iráne najvyšší počet popráv na svete.