V Iráne popravili ďalšieho muža odsúdeného za špionáž
Autor TASR
Teherán 13. mája (TASR) - V Iráne v stredu obesili 32-ročného muža, ktorého súd odsúdil na trest smrti za špionáž v prospech izraelskej spravodajskej služby, informoval justičný portál Mízán. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.
Organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA uviedla, že popravený muž bol zatknutý v roku 2024 a o rok neskôr odsúdený na smrť na základe vymyslených priznaní.
„Ehsán Afrešteh, špión vycvičený spravodajskou službou Mosad v Nepále, ktorý predával citlivé informácie Izraelu, bol popravený,“ oznámil Mízán.
„Zatknutý a súdený za špionáž a spoluprácu so sionistickým režimom bol dnes ráno obesený po tom, ... ako rozsudok potvrdil Najvyšší súd,“ dodal justičný portál.
Podľa ľudskoprávnych organizácií je Irán po Číne druhou krajinou na svete s najčastejším počtom popráv, pripomína AFP. Vykonávanie popráv sa v krajine zintenzívnilo od začiatku konfliktu s USA a Izraelom z konca februára, a to najmä v súvislosti s obvineniami zo špionáže a prípadmi týkajúcimi sa bezpečnosti.
