Pondelok 25. máj 2026
V Iráne popravili ďalšieho muža odsúdeného za januárové protesty

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 25. mája (TASR) - V Iráne popravili ďalšieho muža odsúdeného na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestami začiatkom tohto roka, informovali v pondelok štátne médiá. TASR o tom píše podľa televízie Sky News a agentúry AFP.

„Abbás Akbarí... bol dnes ráno popravený obesením,“ uviedol justičný portál Mízán.

Podľa štátnych médií počas nepokojov zohral „významnú úlohu“ pri útokoch na vládne úrady a bezpečnostné a zdravotnícke centrá. Mízán ho označil za „jedného z ozbrojených vodcov“ počas protestov v provincii Isfahán.

Súčasťou Akbarího obvinení bolo „mohárebeh“ (nepriateľstvo proti Bohu) a zámerné ničenie verejného majetku „s úmyslom postaviť sa proti systému, narušiť verejný poriadok a bezpečnosť a zhromažďovať sa a spolčovať sa proti národnej bezpečnosti“.

V Iráne už popravili viacero ľudí odsúdených v súvislosti s celonárodnými protestami zo začiatku roka. Podľa ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International je Irán po Číne krajinou s najvyšším počtom popráv na svete.
