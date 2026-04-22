V Iráne popravili ďalšieho muža pre údajnú spoluprácu s Mosadom

Teherán 22. apríla (TASR) - V Iráne v stredu popravili muža odsúdeného za napojenie na izraelskú spravodajskú službu Mosad, informuje iránska justičná tlačová agentúra Mízán. V uplynulých týždňoch sa v islamskej republike uskutočnilo niekoľko popráv osôb, ktoré údajne spolupracovali s Izraelom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Mízán uviedla, že muža popravili obesením za „rozsiahlu spoluprácu s teroristickou spravodajskou službou Mosad“.

Podľa AFP nebolo bezprostredne jasné, kedy tohto muža zadržali, ani kedy sa uskutočnil súdny proces. Súd ho však uznal vinným zo „spravodajskej spolupráce a špionáže pre sionistický režim“.

Irán v uplynulých týždňoch vykonal viacero popráv osôb spojených s masovými protestami, ktoré sa uskutočnili začiatkom tohto roka. Podľa iránskych predstaviteľov tieto protesty podnecovali Izrael, Spojené štáty a opozičné skupiny.

V utorok Mízán informoval o poprave muža odsúdeného za pomoc pri podpálení mešity v Teheráne a za spoluprácu s Izraelom a Spojenými štátmi počas januárových masových protestov. Deň predtým popravili v Iráne dvoch mužov, ktorí boli obvinení zo spolupráce s Mosadom a z údajného plánovania útokov.
