V Iráne popravili ďalšieho muža za údajnú špionáž pre Izrael
Vyšetrovatelia uviedli, že sa priznal k spolupráci s Mosadom a k prenosu dôverných informácií cez internet.
Autor TASR
Teherán 19. októbra (TASR) - V Iráne v sobotu popravili muža odsúdeného za špionáž pre izraelskú spravodajskú službu Mosad, oznámil v nedeľu internetový portál iránskej justície Mizan. Muž bol popravený obesením v meste Kumm južne od Teheránu. Jeho identitu iránske orgány bezprostredne nezverejnili, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Poprava tohto špióna... bola vykonaná po potvrdení Najvyšším súdom a zamietnutí jeho žiadosti o milosť vo väzení v meste Kumm,“ potvrdil podľa justičného spravodajského portálu predseda súdu v provincii Kumm.
Podľa iránskych úradov začal odsúdený muž kontaktovať izraelskú spravodajskú službu v októbri 2023 a zatknutý bol medzi januárom a februárom 2024. Vyšetrovatelia uviedli, že sa priznal k spolupráci s Mosadom a k prenosu dôverných informácií cez internet.
Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, patrí Irán hneď po Číne k štátom s najvyšším počtom vykonaných rozsudkov smrti. Amnesty spolu s organizáciou Iran Human Rights odhadujú, že v roku 2025 bolo v Iráne popravených vyše 1000 ľudí. Podľa agentúry AP môže byť skutočný počet ešte vyšší, keďže tamojší režim nezverejňuje informácie o všetkých prípadoch.
