V Iráne popravili ďalšieho muža za údajnú špionáž pre Izrael

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 20. decembra (TASR) - V Iráne popravili muža odsúdeného za špionáž pre izraelskú spravodajskú službu Mosad a izraelskú armádu, informovali v sobotu štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a AP.

Štátna televízia identifikovala popraveného muža ako 27-ročného Aghila Keshavarza a uviedla, že muž „úzko spolupracoval“ s Mossadom a fotografoval iránske vojenské a bezpečnostné oblasti.

Trest smrti pre Aghila Keshavarza, uznaného vinným zo špionáže pre sionistický režim, komunikácie a spolupráce s týmto režimom a fotografovania vojenských a bezpečnostných objektov, bol vykonaný po potvrdení Najvyšším súdom a v súlade s právnymi postupmi,“ uviedol internetový portál iránskej justície Mizan.

Muža zadržali ešte v máji, keď fotografoval vojenské veliteľstvo v severozápadnom meste Urmia, dodal portál. Bol obvinený z vykonania viac než 200 podobných úloh pre Mossad v rôznych mestách Iránu vrátane Teheránu.

Podľa organizácií pre ľudské práva vrátane Amnesty International je Irán krajinou s druhým najvyšším počtom popráv po Číne.
