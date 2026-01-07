< sekcia Zahraničie
V Iráne popravili ďalšieho muža za údajnú špionáž pre izraelský Mosad
Podľa dostupných údajov Irán od júna popravil už 12 osôb odsúdených za špionáž.
Autor TASR
Teherán 7. januára (TASR) - Iránske úrady v stredu popravili muža odsúdeného za špionáž pre izraelskú spravodajskú službu Mosad. Informoval o tom justičný spravodajský portál Mizan, píše TASR na základe správ agentúr AP a DPA.
Podľa iránskej tlačovej agentúry IRNA muž poskytoval citlivé informácie predstaviteľom Mosadu výmenou za finančné odmeny vo forme kryptomien. Očakával, že získa odmenu vo výške jedného milióna dolárov, ako aj britské vízum.
IRNA uviedla, že muž sa k obvineniam zo špionáže priznal a izraelským úradom odovzdával snímky a videozáznamy citlivých miest. Naverbovali ho údajne prostredníctvom internetu. Portál Mizan doplnil, že mužov prípad prešiel riadnym súdnym konaním vrátane odvolania na Najvyššom súde Iránu.
Ľudskoprávne organizácie a západné vlády dlhodobo kritizujú Irán za rastúce využívanie trestu smrti, najmä v politicky citlivých prípadoch a pri obvineniach zo špionáže. Aktivisti upozorňujú, že mnohé rozsudky sú založené na vynútených priznaniach a že procesy často prebiehajú za zatvorenými dverami bez prístupu k nezávislej právnej obhajobe, píše AP.
Teherán však tvrdí, že popravení boli „agentmi nepriateľských spravodajských služieb“ zapojenými do teroristických alebo sabotážnych aktivít. Iránski predstavitelia opakovane vinia Izrael z vedenia tajnej kampane na území Iránu vrátane vrážd jadrových vedcov a kybernetických útokov na strategické objekty.
Podľa dostupných údajov Irán od júna popravil už 12 osôb odsúdených za špionáž. Stalo sa tak po konflikte medzi Izraelom a Iránom, počas ktorého izraelské útoky zabili takmer 1100 ľudí vrátane vysokopostavených vojenských veliteľov a jadrových vedcov. Irán v odvete podnikol raketové útoky, pri ktorých zahynulo 28 ľudí v Izraeli.
