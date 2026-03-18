V Iráne popravili ďalšiu osobu za údajnú špionáž pre Izrael
Autor TASR
Teherán 18. marca (TASR) - Iránske úrady popravili muža obvineného zo špionáže pre Izrael, uviedla v stredu tamojšia justícia. Agentúra AFP uvádza, že ide o prvú správu o takejto poprave od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi z 28. februára, píše TASR.
„Dnes ráno bol vykonaný trest smrti špióna sionistického režimu, ktorý poskytoval predstaviteľom spravodajskej služby Mosad snímky a informácie o citlivých miestach v krajine,“ uviedol spravodajský web Mizan Online.
Podľa webu bol popravený muž zadržaný ešte vlani v júni počas 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty.
Mizan zároveň zverejnil podrobnosti o jeho stretnutiach s agentami izraelskej spravodajskej služby Mosad a dodal, že muž absolvoval výcvik v „šiestich európskych krajinách a v Tel Avive“.
