Streda 18. marec 2026
V Iráne popravili ďalšiu osobu za údajnú špionáž pre Izrael

Teherán 18. marca (TASR) - Iránske úrady popravili muža obvineného zo špionáže pre Izrael, uviedla v stredu tamojšia justícia. Agentúra AFP uvádza, že ide o prvú správu o takejto poprave od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi z 28. februára, píše TASR.

„Dnes ráno bol vykonaný trest smrti špióna sionistického režimu, ktorý poskytoval predstaviteľom spravodajskej služby Mosad snímky a informácie o citlivých miestach v krajine,“ uviedol spravodajský web Mizan Online.

Podľa webu bol popravený muž zadržaný ešte vlani v júni počas 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty.

Mizan zároveň zverejnil podrobnosti o jeho stretnutiach s agentami izraelskej spravodajskej služby Mosad a dodal, že muž absolvoval výcvik v „šiestich európskych krajinách a v Tel Avive“.
Neprehliadnite

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom