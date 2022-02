V Iráne popravili dvojicu gejov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Teherán 1. februára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International informovala, že v Iráne boli popravení dvaja gejov, ktorí boli odsúdení na smrť obesením za tzv. sodomiu. Rozsudok bol vykonaný vo väznici v meste Marághe na severozápade Iránu. V tzv. cele smrti predtým odsúdení strávili šesť rokov.Ako dodal denník The Times of Israel, homosexualita je v Iráne zakázaná a jeho trestný zákonník výslovne kriminalizuje sexuálne správanie medzi osobami rovnakého pohlavia, čo platí pre mužov aj pre ženy. Irán je vo všeobecnosti považovaný za jedno z najrepresívnejších miest na svete pre lesby, gejov, bisexuálov a transrodových ľudí.Vlani v júli v Marághehu popravili dvoch mužov odsúdených tiež za sodomiu, uviedla Amnesty.Dodala, že minulý rok v Iráne popravil 299 ľudí vrátane štyroch odsúdených za zločiny spáchané v období pred dosiahnutím dospelosti. Na smrť bolo vlani v Iráne odsúdených ďalších 85 ľudí.Amnesty International minulý utorok vyzvala Irán, aby oslobodil iránsku LGBTI aktivistku zadržiavanú posledné tri mesiace na základe obvinení spojených s jej vystúpením v dokumente BBC o právach homosexuálov v irackom Kurdistane.Zahra Siddíkíová-Hamadánová pôsobila síce v irackom Kurdistane, ale 27. októbra ju zatkli iránske revolučné gardy, keď sa snažila utiecť do susedného Turecka.Po 53 dňoch, keď o nej neboli žiadne správy a ktoré strávila na samotke vo väznici v meste Orumíja na severozápade Iránu, bola Zahra Siddíkíová-Hamadánová v januári predvedená pred iránskych prokurátorov a obvinená zo "" a "".