V Iráne popravili dvoch mužov, ktorí založili požiar v mešite
Autor TASR
Teherán 1. júna (TASR) - V Iráne v pondelok popravili dvoch mužov odsúdených z vyplienenia a podpálenia mešity počas masových protestov, ktoré sa v islamskej republike konali v decembri a januári. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Mužov popravili obesením a podľa webu Mízán boli obvinení zo založenia požiaru v mešite, poškodenia verejného majetku a zo stretov s bezpečnostnými zložkami. AFP konštatuje, že nie je jasné, kedy týchto mužov zadržali a odsúdili.
V Iráne vykonali od 28. februára, teda od začiatku útokov Spojených štátov a Izraela, viacero popráv osôb spojených s protestami, ktoré vypukli koncom decembra a rozšírili sa do celej krajiny.
Počas masových protestov zahynuli tisíce ľudí a došlo k rozsiahlym škodám, pričom iránski predstavitelia obvinili „teroristov“ pracujúcich pre USA a Izrael z podnecovania násilia. Organizácie na ochranu ľudských práv sídliace v zahraniční tvrdia, že iránske bezpečnostné zložky zámerne strieľali na protestujúcich.
Irán patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom súdne procesy v takýchto prípadoch pre nedostatok transparentnosti medzinárodné ľudskoprávne organizácie často kritizujú.
Podľa organizácie Iran Human Right v minulom roku popravili v Iráne 1639 ľudí, čo je najvyšší počet od roku 1989.
