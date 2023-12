V Iráne popravili ľudí odsúdených za špionáž v prospech Izraela

Teherán 29. decembra (TASR) - V Iráne popravili troch mužov a jednu ženu odsúdených na smrť po tom, čo ich tamojšie úrady uznali za vinných zo spolupráce s izraelskou tajnou službou Mosad. Oznámila to v piatok iránska justícia na svojom spravodajskom portáli Mizan Online, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Štyria členovia sabotážnej skupiny spojenej so sionistickým režimom (Izraelom)... boli dnes ráno popravení" v severozápadnej iránskej provincii Západný Azerbajdžan, uviedla justícia. Dodala, že všetci štyria "spáchali rozsiahlu činnosť namierenú proti bezpečnosti krajiny pod vedením Mosadu".



Irán neuznáva Izrael. Obe krajiny už roky vedú tieňovú vojnu, pri ktorej Teherán obviňuje Izrael zo sabotážnych útokov a atentátov zameraných proti iránskemu jadrovému programu.



Podľa ľudskoprávnych skupín vrátane organizácie Amnesty International popravia v Iráne každoročne viac ľudí než v akejkoľvek inej krajine sveta okrem Číny. Iránska skupina pre ľudské práva (IHR) so sídlom v Nórsku vo svojej správe z novembra uviedla, že v islamskej republike tento rok popravili už vyše 600 ľudí. Ide o najväčší počet popráv za uplynulých osem rokov.