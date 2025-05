V Iráne popravili muža obvineného z útoku na veľvyslanectvo

Teherán 21. mája (TASR) - Irán popravil muža obvineného z útoku na azerbajdžanské veľvyslanectvo z januára 2023, oznámila v stredu iránska agentúra Mízán. Útok, pri ktorom zahynul jeden azerbajdžanský diplomat, vyvolal prudké zhoršenie vzťahov medzi týmito susednými krajinami, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Dnes ráno bol voči útočníkovi na veľvyslanectvo Azerbajdžanu v Teheráne vykonaný zákon odplaty,“ napísala iránska agentúra, ktorá sa venuje predovšetkým dianiu v oblasti súdnictva.



Poprava sa uskutočnila po tom, čo iránsky prezident Masúd Pezeškiján v apríli navštívil Baku, čo podľa AFP naznačilo určité zlepšenie vzťahov.



V januári 2023 vtrhol ozbrojený muž na azerbajdžanské veľvyslanectvo v Teheráne, kde zastrelil jedného diplomata a zranil dvoch ochrankárov. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanaání útok odsúdil a uviedol, že motív útočníka bol osobný. Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí však tvrdilo, že šlo o dôsledok protiazerbajdžanskej kampane v Iráne. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev označil útok za teroristický.



Baku následne zavrelo svoje veľvyslanectvo v Teheráne a obe strany si vzájomne vyhostili diplomatov. Iránsko-azerbajdžanské vzťahy sú už roky napäté, najmä pre blízke vzťahy Azerbajdžanu s úhlavným nepriateľom Iránu - Izraelom, píše AFP.



Irán tiež dôrazne vystupuje proti vybudovaniu koridoru Zangezur, ktorý by mal spájať Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan, nachádzajúcou sa medzi Arménskom a Iránom, avšak majúcou aj veľmi krátku hranicu s Tureckom. Vzniklo by tak okrem iného priame spojenie medzi Tureckom a zvyškom turkického sveta. Koridor by mal viesť cez Arménsko pozdĺž arménsko-iránskej hranice. Azerbajdžan a Turecko vznik koridoru podporujú, hoci Arménsko s ním nesúhlasí.



Azerbajdžan a Irán napriek napätým vzťahom v novembri 2024 a teraz v máji uskutočnili spoločné vojenské cvičenia. Azerbajdžan znovu otvoril svoje veľvyslanectvo v Teheráne minulý rok po tom, čo iránsky súd uložil rozsudok smrti pre útočníka.