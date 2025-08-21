< sekcia Zahraničie
V Iráne popravili muža odsúdeného za vraždu
Len v utorok popravil Teherán verejne muža odsúdeného za vraždu matky a jej troch detí počas lúpeže na juhu Iránu.
Autor TASR
Teherán 21. augusta (TASR) - Iránske úrady vo štvrtok verejne popravili muža odsúdeného za trojnásobnú vraždu na mieste, kde zločin údajne spáchal. Justičný spravodajský portál Mizan Online informoval, že muža usvedčili z vraždy páru a mladej ženy loveckou puškou koncom minulého roka, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Popravu vykonali za úsvitu v meste Kordkuj „na mieste činu a na verejnosti“, citoval Mizan Online iránske orgány.
Len v utorok popravil Teherán verejne muža odsúdeného za vraždu matky a jej troch detí počas lúpeže na juhu Iránu. AFP pripomína, že väčšina popráv sa v krajine vykonáva vo väzniciach a verejné popravy sú zvyčajne vyhradené pre trestné činy, ktoré vyvolali mimoriadne pobúrenie.
Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, patrí Irán hneď po Číne k štátom s najvyšším počtom vykonaných rozsudkov smrti. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v júli vyzval Teherán, aby trest smrti prestal používať a poukázal pritom na „znepokojujúci nárast popráv“ v krajine. Irán tvrdí, že trest smrti uplatňuje „len v prípade najzávažnejších zločinov“.
Popravu vykonali za úsvitu v meste Kordkuj „na mieste činu a na verejnosti“, citoval Mizan Online iránske orgány.
Len v utorok popravil Teherán verejne muža odsúdeného za vraždu matky a jej troch detí počas lúpeže na juhu Iránu. AFP pripomína, že väčšina popráv sa v krajine vykonáva vo väzniciach a verejné popravy sú zvyčajne vyhradené pre trestné činy, ktoré vyvolali mimoriadne pobúrenie.
Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, patrí Irán hneď po Číne k štátom s najvyšším počtom vykonaných rozsudkov smrti. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v júli vyzval Teherán, aby trest smrti prestal používať a poukázal pritom na „znepokojujúci nárast popráv“ v krajine. Irán tvrdí, že trest smrti uplatňuje „len v prípade najzávažnejších zločinov“.