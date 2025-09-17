< sekcia Zahraničie
V Iráne popravili muža odsúdeného za špionáž v prospech Izraela
Autor TASR
Teherán 17. septembra (TASR) - Irán popravil ďalšieho muža odsúdeného za špionáž pre Izrael, napísal v stredu justičný spravodajský portál Mizan. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
Babak Šahbází podľa iránskych médií spolupracoval od začiatku roku 2022 s ďalším mužom, ktorého za špionáž pre Izrael odsúdili a popravili v júni tohto roku. Šahbází bol obvinený, že zneužíval svoju pozíciu inštalatéra chladiacich zariadení na zhromažďovanie citlivých informácií z rôznych iránskych datacentier. Tie potom podľa súdu odovzdával svojim kontaktom z izraelskej spravodajskej služby Mosad.
Právnik obžalovaného sa pred popravou odvolal na iránsky najvyšší súd, ktorý jeho žiadosť zamietol. Agentúra Reuters pripomína, že Irán v minulosti odsúdil na smrť mnoho ľudí podozrivých zo špionáže pre Izrael a toto číslo sa tento rok zvýšilo najmä po 12-dňovom leteckom konflikte medzi oboma krajinami.
Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že Šahbázího týrali a preto sa priznal k činom, ktoré nespáchal. Podľa nich ho pôvodne zatkli pre to, že napísal list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, v ktorom mu ponúkol svoju pomoc.
„Babakov odkaz prezidentovi Zelenskému, v ktorom mu ponúkol pomoc vo vojne proti Rusku, bol použitý ako príklad špionáže pre Izrael, ktorý podľa nich naučil Babaka používať Microsoft Word,“ uviedla jedna z iránskych ľudskoprávnych skupín. Šahbází sa podľa nej ponúkol bojovať za Ukrajinu.
